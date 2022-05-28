В РКБ Татарстана откачали отца и дочь с приступом эпилепсии — скорая привезла их из аэропорта

В РКБ Татарстане откачали отца и дочь, которых карета скорой помощи привезла из аэропорта, сообщили в пресс-службе больницы.



Мужчина почувствовал себя плохо на борту самолета. В аэропорту у него произошел приступ эпилепсии. Врачи привели его в чувство и увезли с дочкой в РКБ.

Уже в больнице медики осмотрели отца. Выяснилось, что эпилепсию у него диагностировали еще в подростковом возрасте. Во время осмотра отца с приступом упала его 11-летняя дочь. Врачи оказали ребенку помощь, потребовалось реанимационное сопровождение. После этого девочку перевезли в ДРКБ. Сейчас жизни папы и дочки ничего не угрожает.

Фото: realnoevremya.ru

В мае в Детскую республиканскую клиническую больницу (ДРКБ) Татарстана обратились родители подростка, получившего травму при падении с лошади. Выяснилось, что у ребенка разрыв почки. Врачи оказали ему необходимую помощь.

Маргарита Головатенко