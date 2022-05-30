Исследование: в Казани спрос на репетиторов и детских тренеров поднялся на 64%

В преддверии летних каникул в Казани спрос на специалистов в сфере детского обучения поднялся на 64%. Среди них: школьные репетиторы, логопеды и наставники по спорту и танцам, сообщили в сервисе «Авито.Услуги».

Кроме того, в столице Татарстана на 16% возрос интерес к отдыху в детских летних лагерях. Помимо активного времяпровождения на свежем воздухе, родителей интересуют обучение иностранным языкам, спортивные и интерактивные занятия.



Фото: realnoevremya.ru

В целом по России спрос на услуги логопедов по сравнению с прошлым годом поднялся на 139%, школьных репетиторов — 79%. Интерес к спортивным и танцевальным занятиям увеличился на 36%.

Как отмечают в сервисе «Авито.Услуги», в преддверии летних каникул также поднялся спрос на услуги преподавателей по музыке (+28%). Причем объявлений от таких специалистов стало больше на 56%.



Сегодня первый заместитель главы Минмолодежи Татарстана Ринат Садыков рассказал, что в этом году путевка в детский оздоровительный лагерь на одного человека выросла в цене в среднем на 15—17%. По его словам, на это повлияли рост цен на продукты питания и увеличение тарифов на коммунальные услуги.

Диана Жиленкова