Бескондукторную систему оплаты проезда в Челнах могут ввести через месяц. Казань назвала ее невыгодной

«Осталось ждать не так много»

В ближайшие несколько месяцев в Набережных Челнах может заработать система бескондукторной оплаты. Об этом «Реальному времени» рассказал директор ООО «Пассажирские перевозки» Николай Тятюшкин.

— Осталось ждать не так много — в ближайшее время система будет запущена. Я думаю, еще месяц, и интеграция будет закончена, — сказал Тятюшкин.

По его словам, основная сложность — это интеграция программной части и запуск ее работы на российских серверах. Дальнейшая установка терминалов должна пройти быстро — нужно закрепить их на поручнях и подключить уже проведенные провода.

— Здесь также влияют санкции. Взять, например, приборы учета пассажиропотока. Они установлены и должны работать, но так как сервера находились в Финляндии, финны захотели под крышу НАТО. То есть сейчас изыскивают сервера на территории России — на это нужно время. Раньше кто-то думал, что если сервера находятся у финнов, то это навечно, но нет. Вечно бывает только на территории России, — рассказал Тятюшкин.

Фото: kamaz.ru

«Что за штраф 300 рублей?»

По словам Тятюшкина, контролировать оплату проезда в автобусах будут сами водители. Для этого у них будет установлен монитор, который будет показывать, сколько сейчас есть пассажиров и сколько оплатило проезд. Также будет указано количество «зайцев».

— Оборудование позволяет водителю все видеть. Считывающее устройство показывает, сколько у него в салоне находится человек, а «бескондукторка» показывает на другом мониторе, сколько человек оплатили и сколько «зайцев» там находится. Прибор позволяет все видеть, — рассказал он.

Также Тятюшкин добавил, что при интеграции системы будет с горсоветом Набережных Челнов прорабатывать возможность увеличения штрафов за безбилетный проезд.

— Как только эта система будет внедряться, я думаю, мы будем стараться через депутатов горсовета сделать законы жестче. Во-первых, мы сами не можем наказывать, во-вторых, что за штраф 300 рублей? Когда будет жестче, люди уже задумаются, — рассказал он.

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

О введении бескондукторной системы оплаты в Набережных Челнах заговорили в конце прошлого года. За поставку оборудования МУП «Горкоммунхоз» готов был заплатить более 21 миллиона рублей. Схема будет действовать так — сначала пассажир оплачивает проезд картой через валидатор, а затем перед выходом факт оплаты проверяет водитель.

Впервые бескондукторная система в Казани появилась в ноябре 2020 года — ее начали тестировать на трамвайных маршрутах №5 и 5а. С августа 2021-го систему ввели в троллейбусе №2. Однако чуда не случилось — после двух месяцев эксперимента МУП «Метроэлектротранс» заявило, что бескондукторная система экономически невыгодна, несмотря на то, что пассажиры отмечают ее удобство.



Артем Гафаров