В Казани с начала года родились более 7 тысяч детей

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

С начала года в Казани родились 7 237 детей, сообщил сегодня на «деловом понедельнике» мэр города Ильсур Метшин.



По его словам, столица Татарстана продолжает испытывать «бэби-бум». Всего в Казани по состоянию на сегодняшний день проживает более 280 тысяч детей.

Как отметила заместитель руководителя исполнительного комитета Казани Гузель Сагитова, татарстанская столица держится в числе российских лидеров среди городов-миллионников по числу построенных школ и детских садов и занимает третье место после Москвы и Санкт-Петербурга.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Однако в столице Татарстана обеспеченность школ и детских садов в связи с «бэби-бумом» все же оставляет желать лучшего, особенно по второй смене. Несмотря на большое количество построенных образовательных учреждений, в Казани не хватает мест в школах, отметил мэр.

Маргарита Головатенко