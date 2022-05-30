Главное о коронавирусе на 30 мая: «конец начала» пандемии в мире, в России продолжают снимать ограничения

Фото: Илья Репин

За прошедшие четыре дня в Татарстане не зафиксировано ни одной смерти от COVID-19

За последние сутки в Татарстане выявлен 121 случай заражения коронавирусом. Всего на 30 мая общее количество инфицированных в республике достигло 149 957. Выздоровели за весь период 145 146 человек, в том числе 99 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 995 человек, за минувшие сутки — ноль. Госпитализировали за сутки 37 человек.



В Татарстане за прошедшие четыре дня не зафиксировано ни одного случая смерти от COVID-19. Всего от инфекции скончались 1 995 татарстанцев. На 29 мая в республике выявили 126 новых случаев заражения коронавирусом. Отмечается, что за все время пандемии в республике COVID-19 заразились 149 836 человек. Выздоровели 145 047 человек, из них 76 — за вчерашний день.



Фото: Илья Репин

Сегодня и завтра, 30 и 31 мая, в России пройдет самый массовый экзамен ЕГЭ — по русскому языку. В Татарстане его будут писать 15 879 человек. Такие данные «Реальному времени» сообщили в пресс-службе Минобрнауки РТ. Отмечается, что для проведения экзамена выделили два дня, чтобы не создавать больших скоплений людей в условиях продолжающейся пандемии коронавируса. Всего участниками ЕГЭ в республике стали 17 420 человек. Часть из них сдавали экзамены в досрочный период (121 человек), который из-за ковидных ограничений проводился впервые за три последних года.

В Хабаровском крае с середины мая выросла заболеваемость COVID-19

За последние сутки в России выявили 3 801 новый случай коронавируса, выздоровели 4 019 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 327 837 человек, а выздоровевших — до 17 733 870. За сутки болезнь унесла жизни 74 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 379 029 человек.



За прошлую неделю число подтвержденных случаев коронавируса в России стало минимальным с конца апреля 2020 года. Отмечается, что с 23 по 29 мая оперштаб зарегистрировал в стране 30 586 заражений — на 7,75% меньше, чем за предыдущий аналогичный период. При этом на прошлой неделе впервые за три месяца отмечался рост заболеваемости. Смертность также снижается — в России за последние семь дней зафиксировали 605 летальных исходов (-11%), что также является самым низким значением за последние 2 года. Вместе с этим показатель летальности остался на отметке 2,07%.

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что спад пандемии по миру означает «конец начала». По его словам, вирус начинает мутировать в сторону большей скорости распространения и меньшей тяжести течения заболевания. «Новые подвиды «омикрона» в полтора раза заразнее первоначального, причем они поражают и уже им переболевших. Вакцинация также имеет ограниченный эффект. Хорошие новости — новые подвиды «омикрона» вызывают, как правило, банальное ОРЗ, а то и вовсе протекают бессимптомно», — отметил эксперт.

Фото: wikipedia.org / Dmitry Rozhkov

Иммунолог Николай Крючков рассказал, что комбинированная вакцина от гриппа и коронавируса от Института стволовых клеток и холдинга «Нацимбио» намного лучше воспринимается организмом, чем мРНК и векторные. По его словам, когда COVID-19 станет сезонной инфекцией, то с помощью этого препарата к нему можно будет подбирать, согласно циркулирующим штаммам, вакцину на ближайший сезон. Так, одна инъекция будет убивать сразу двух зайцев: вырабатывать иммунитет и к гриппу, и к коронавирусу, подчеркнул эксперт.

Омский областной штаб по борьбе с коронавирусом сделал в регионе масочный режим рекомендательным. Так, в распоряжении губернатора озвучено, что теперь только рекомендуется носить маски в торговых центрах, на остановках, в общественном транспорте, в том числе и такси, в местах массового пребывания. Необязательно теперь носить маски продавцам и кассирам супермаркетов. Но обязанность пользоваться антисептиками для рук за ними по-прежнему сохраняется.

Фото: realnoevremya.ru

В Ростовской области снимают еще ряд коронавирусных ограничений, действовавших с весны 2020 года. Изменения в постановление правительства Ростовской области №272 донской губернатор Василий Голубев внес 28 мая. Так, с сегодняшнего дня предприятия общественного питания смогут работать и в ночное время — с 23.00 до 06.00; снимается запрет и на проведение зрелищных мероприятий ночью, разрешено возобновить работу ночных клубов, а также кальянным.

В Хабаровском крае уровень заболеваемости коронавирусом вырос по сравнению с серединой месяца. Теперь число выявленных за сутки случаев достигает 70 и более, следует из оперативных данных на сайте правительства региона. Со ссылкой на руководителя управления Роспотребнадзора по региону Татьяну Зайцеву в сообщении правительства отмечается, что рост заболеваемости фиксируется во всех возрастных группах, но наиболее высокий — среди молодежи от 18 до 29 лет (практически в два раза). Кроме того, рост заболеваемости наблюдается и у жителей региона старшего возраста.

В Париже начинает восстанавливаться турпоток

В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразились 528 997 711 человек, 6 287 786 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (83 984 644). На второй строчке — Индия (43 155 749), на третьей — Бразилия (30 953 579), на четвертой — Франция (29 671 838), на пятой — Великобритания (22 463 265).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 004 733). За ними следуют Бразилия (666 453), Индия (524 611), Россия (371 306, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (324 768).

Заболеваемость коронавирусом в мире заметно снизилась по сравнению с предыдущей неделей. Так, с 15 по 21 мая было зарегистрировано более 5,7 млн заражений, а с 22 по 28 мая — около 1,4 млн. Смертность также снизилась. За последние семь дней от COVID-19 умерли 10,5 тысячи человек, что меньше показателя предыдущего аналогичного периода более чем в два раза. Отмечается, что рост заболеваемости фиксируется в США и Бразилии, падение — в европейских странах, а в Азии по-прежнему самая тяжелая ситуация.

В КНДР за сутки выявили 100 710 человек с симптомами лихорадки, а общее число таких случаев с конца апреля на фоне распространения COVID-19 составило более 3,55 млн. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Отмечается, что из общего числа больных лихорадкой поправились 3,36 млн человек, 188 тыс. проходят лечение. Число летальных исходов увеличилось на один случай и достигло 70. Кроме того, Yonhap со ссылкой на источники в Китае сообщило, что с воскресенья в Пхеньяне был частично снят локдаун.

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Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа заявил об отмене обязательного масочного режима в общественном транспорте. По его словам, такое решение связано с тем, что в стране третий день подряд суточное число заражений составляет меньше тысячи. Вместе с этим министр все же рекомендовал носить маски в общественном транспорте и многолюдных местах.

Власти Парижа сообщили, что турпоток в городе начинает восстанавливаться до уровня 2019 года (допандемийный период). Отмечается, что в эти выходные по всему Парижу от центра до окраин практически не было свободных номеров в отелях всех классов. Главный музей Франции Лувр, страдавший от отсутствия или недостатка людей в период пандемии COVID-19, с начала 2022 года отмечает постоянную прогрессию в восстановлении посещаемости. Число посетителей Эйфелевой башни в эти выходные, как ожидается, должно превысить 20 тысяч человек в день при рекорде 24 тысячи до пандемии.

Максим Кокунин