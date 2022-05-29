В ВОЗ оценили риск распространения оспы обезьян в мире как умеренный

Фото: Максим Платонов (архив)

В настоящее время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценивает риск распространения оспы обезьян в мире как умеренный. Об этом сообщает «РИА Новости».

По информации на 26 мая, лабораторно подтверждено 257 случаев заболевания,120 отмечены как предполагаемые. О летальных исходах в организацию не сообщалось.

Однако в ВОЗ считают, что ситуация может ухудшиться. К тому же в организации предполагают, что вирус может циркулировать незамеченным в течение нескольких недель или дольше. Отмечается, что большая часть населения уязвима к вирусу оспы обезьян, так как вакцинация против натуральной оспы, обеспечивающая некоторую перекрестную защиту, в некоторых странах прекратилась с 1980 года или раньше.

Фото: Максим Платонов (архив)

Недавно глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что риски завоза оспы обезьян в Россию есть, однако они невелики. По ее словам, необходимости в вакцинации населения страны от инфекции нет. Также она рассказала, что в России еще 5—7 лет назад зарегистрировали ПЦР тест-систему для обнаружения различных вирусов оспы. По ее словам, при необходимости данный метод может в течение нескольких часов определить наличие заболевания.



Дарья Акимова