Попова: в России есть тест-система, которая может за несколько часов выявить различные вирусы оспы

В России еще 5—7 лет назад зарегистрировали ПЦР тест-систему для обнаружения различных вирусов оспы. При необходимости данный метод может в течение нескольких часов определить наличие заболевания, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, помимо ПЦР-тестов в стране есть и соответствующий экспресс-тест. Его разработчиком выступает Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— То есть ПЦР — это четыре часа лаборатории, а так можно сделать экспресс-тест у постели больного. Такой тест у нас уже сегодня тоже есть. Мы его можем применить, если вдруг у нас будет «подозрительный» больной, — приводит слова Поповой ТАСС.

Недавно главный научный сотрудник Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн сообщил, что вакцина от натуральной оспы полностью защищает человека от оспы обезьян. По его словам, в связи с этим создавать в России специальную вакцину от этого заболевания необязательно.

Диана Жиленкова