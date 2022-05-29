СМИ: держатели российских евробонодов не получили выплаты на сумму около $100 млн

Держатели российских евробонодов не получили выплаты в евро и долларах на общую сумму порядка $100 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

По данным издания, до конца пятницы, 27 мая кредиторы должны были получить выплаты в размере $71,25 млн по долговым обязательствам со сроком погашения в 2026 году и $28,5 млн — по бондам со сроком погашения в 2036 году. Однако в указанный срок выплаты не поступили на счета инвесторов. В результате наступил 30-дневный период, в течение которого необходимо их провести.

20 мая в Минфине России сообщили, что в полном объеме исполнили обязательства по выплатам купонного дохода по еврооблигациям со сроком погашения в 2026 году в сумме $71,25 млн, а также с погашением в 2036 году в сумме €26,5 млн. Национальный расчетный депозитарий заявил о списании средств с его счета в пользу депонентов.

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В конце марта в Минфине России заявили об исполнении обязательств по выплате купона по евробондам на сумму $102 млн со сроком погашения в 2035 году. Отмечалось, что обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг РФ исполнены в полном объеме в соответствии с эмиссионной документацией выпусков еврооблигаций.

Дарья Акимова