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Минфин России заявил об исполнении обязательств по выплате купона на $102 млн по евробондам-2035

10:44, 29.03.2022
Минфин России заявил об исполнении обязательств по выплате купона на $102 млн по евробондам-2035
Фото: wikipedia.org

В Минфине России заявили об исполнении обязательств по выплате купона по евробондам на сумму $102 млн со сроком погашения в 2035 году. Об этом сообщает ТАСС.

Средства для выплаты дохода по облигациям внешних облигационных займов получил накануне Национальный расчетный депозитарий. Отмечается, что обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг РФ исполнены в полном объеме в соответствии с эмиссионной документацией выпусков еврооблигаций.

Фото: pixabay.com

17 марта в Минфине России сообщили о том, что купон по двум выпускам евробондов России на 117,2 миллиона долларов выплачен в валюте. Проблем с обслуживанием госдолга не было.

Дарья Акимова
Экономика

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