Миндортранс Татарстана: происшествие с теплоходом «Восход-51» не повлияло на выполнение рейсов

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

В Миндортрансе Татарстана сообщили, что происшествие с севшим на мель теплоходом «Восход-51» не повлияло на выполнение регулярных рейсов по социально значимым маршрутам.

В ведомстве отметили, что причины произошедшего устанавливаются контрольно-надзорными органами.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану

Сегодня утром теплоход «Восход-51», выполняющий рейс из Казани в Свияжск, сел на мель на 1308 км реки Волга в 100 метрах судового хода. На борту находились 30 человек, в том числе два ребенка. Погибших нет. Для проведения работ по снятию с мели прибыли теплоходы «Москва 160» и «Альметьевск». Для ликвидации последствий привлечено от РСЧС 22 человека и восемь единиц техники, из них от МЧС России — три человека и две единицы техники.



Проверку инцидента организовала Татарская транспортная прокуратура. Кроме того, в отношении капитана теплохода возбудили уголовное дело об оказании услуг по перевозке пассажиров, не отвечающих требованиям безопасности (ч.1 ст. 238 УК РФ).



Дарья Акимова