В Татарстане возбудили уголовное дело в отношении капитана теплохода, севшего на мель

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану

В Татарстане в отношении капитана теплохода, севшего на мель, возбудили уголовное дело об оказании услуг по перевозке пассажиров, не отвечающих требованиям безопасности (ч.1 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба Центрального МСУТ СКР.

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России устанавливает все обстоятельства и причины происшествия. Допрашиваются свидетели, а также ряд экспертиз готовится к назначению. Отмечается, что в ходе следствия установят все обстоятельства произошедшего, и предпримут меры по недопущению подобного в будущем.

Установлено, что в результате сильного толчка пострадали восемь пассажиров. Они получили телесные повреждения. У капитана судна выявили признаки алкогольного опьянения.

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

Также проверку инцидента организовала Татарская транспортная прокуратура. На место выехал Татарский транспортный прокурор и следственно-оперативная группа Казанского ЛУ МВД России на транспорте, следователь Казанского СОТ ЦМСУТ СК России.



На борту теплохода находились 30 человек, в том числе два ребенка. Погибших в происшествии нет. Для проведения работ по снятию с мели прибыли теплоходы «Москва 160» и «Альметьевск». Для ликвидации последствий привлечено от РСЧС 22 человека и восемь единиц техники, из них от МЧС России — три человека и две единицы техники.

Дарья Акимова