Представитель НАТО: новая концепция альянса включит в себя изменение «отношения к России»

Итальянский представитель в НАТО Франческо Мария Тало заявил, что новая стратегическая концепция альянса, которую планируют принять на саммите в Мадриде в июне, будет включать Китай, а также изменение «отношения к России». Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в последней версии документа Россия считалась партнером, Китай, который до сих пор не фигурировал в стратегии, будет внесен в нее. Дипломат отметил, что новая концепция НАТО учтет все актуальные вызовы XXI века, такие как киберугрозы, гибридные угрозы, новые технологии и последствия климатических изменений.

Кроме того, в повестке дня саммита присутствует тема вступления в НАТО Финляндии и Швеции. Отмечается, что последняя стратегическая концепция альянса была согласована в 2010 году.

В середине мая в СМИ появилась информация, что НАТО в своей новой стратегии, которую планируют принять в июне на саммите в Мадриде, может обозначить Россию как непосредственную угрозу. В документе также упомянут Китай и его отношения с Россией. Кроме этого, будет обсуждаться более эффективная поддержка «соседних стран, уязвимых перед принуждением и агрессией».



Дарья Акимова