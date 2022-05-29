В военкомате Челнов объяснили, почему слепому инвалиду-колясочнику пришла повестка

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В военкомате Комсомольского района Набережных Челнов объяснили, почему 28-летнему слепому инвалиду с рождения Сергею Ситдикову прислали повестку в армию.

По словам сотрудников военкомата, при достижении 27 лет каждый россиянин должен прийти в военкомат для оформления и получения военного билета. При этом в случае невозможности прибытия гражданина оформить и получить билет может его законный представитель. Ситдикова вызывали за этим.

Также в военкомате опровергли информацию, что личное дело мужчины утеряно, и подчеркнули, что на военную службу его не призывали.

Фото: pixabay.com

На днях в СМИ появилась информация, что в Набережных Челнах инвалиду Сергею Ситдикову прислали повестку в армию: сперва пришла повестка на прохождение медкомиссии, а потом стали поступать звонки. По его словам, необходимые документы в военкомат были переданы еще тогда, когда он находился в детском доме. С рождения он не может видеть, у него диагностирован ДЦП, он передвигается на коляске. Кроме того, обнаружилось, что папка с его личным делом пропала. Когда ее нашли, она была пуста.



Дарья Акимова