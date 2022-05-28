В Челнах слепому инвалиду-колясочнику прислали повестку в армию

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Набережных Челнах 28-летнему инвалиду с рождения Сергею Ситдикову прислали повестку в армию: сперва пришла повестка на прохождение медкомиссии, а потом стали поступать звонки.



По словам Ситдикова, необходимые документы в военкомат были переданы еще тогда, когда он находился в детском доме. С рождения он не может видеть, у него диагностирован ДЦП, он передвигается на коляске.

— <…> неожиданно выяснилось, что папка с моим личным делом пропала, а когда ее нашли, она была пуста — все документы и медицинское заключение пропали. Как такое могло произойти? — задается вопросом челнинец.

К проблеме мужчины подключились в местном отделении общества слепых, состоялась встреча с представителем военкомата. Ему пообещали разобраться в произошедшем и выдать военный билет.

Фото: pixabay.com

Адвокат Сергей Русинов пояснил, что такие ошибки могут происходить из-за бюрократии или человеческого фактора. Он добавил, что у челнинца есть уважительная причина, чтобы не явиться в военкомат. Ему следует представить в военкомат или отправить по WhatsApp документ, подтверждающий инвалидность, сообщают «Челнинские известия».

Маргарита Головатенко