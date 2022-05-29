Путин и Вучич условились, что Россия продолжит бесперебойно поставлять газ в Сербию

Президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич по телефону обсудили ситуацию на Украине и развитие событий вокруг Косова, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.



Путин и Вучич условились, что Россия будет бесперебойно поставлять газ в Сербию. В ходе разговора обсуждались шаги по расширению взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества.

Фото: kremlin.ru (архив)

В начале апреля президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с сербским коллегой Александром Вучичем. Российский лидер проинформировал о ходе переговоров между российскими и украинскими представителями. Также стороны подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее развитие российско-сербского стратегического партнерства, расширение торгово-экономических связей, в том числе в сфере энергетики.

26 апреля президент России Владимир Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем напомнил о решении международного суда по ситуации в Косово и заявил, что ЛНР и ДНР могут опираться на этот прецедент в вопросе о своей независимости.

После этого Александр Вучич сообщил, что заявление президента России Владимира Путина генсеку ООН об аналогии ситуации в Косово и Донбассе усложнило позицию Сербии.

Маргарита Головатенко