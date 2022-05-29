ВС России уничтожили 25 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ

Высокоточные ракеты большой дальности ВКС России уничтожили крупный арсенал ВСУ на складской территории одного из предприятий в Кривом Роге Днепропетровской области, сообщили в Минобороны России.



За сутки высокоточные ракеты воздушного базирования поразили три пункта управления, 25 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ и две артиллерийских батареи на огневых позициях.

Уничтожены пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ», радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей, пять складов боеприпасов. Всего в результате ударов российской авиации уничтожили более 300 националистов и до 50 единиц военной и специальной техники ВСУ.

Российскими средствами противовоздушной обороны сбит в воздухе один самолет Су-25 воздушных сил Украины, уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата, перехвачен украинский реактивный снаряд системы залпового огня «Смерч».

Ракетными войсками и артиллерией поражены 62 пункта управления, 596 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также 52 позиции артиллерийских и минометных подразделений украинских националистов.

Фото: кадр видео Минобороны России

Вчера сообщалось, что российские ракетные войска и артиллерия поразили 57 пунктов управления, 618 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 42 украинских артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях, две батареи реактивных систем залпового огня «Град».

Маргарита Головатенко