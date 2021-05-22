«Каравон-2021»: молодецкие забавы, «Кулачная артель», калашный ряд и веселый хоровод

егодня в Лаишевском районе, в селе Никольское, вновь прошел «Каравон». Участие в празднике русского фольклора в этом году приняли более 150 коллективов из Татарстана и других регионов России. Гостей ожидали русские народные игры, «Кулачная артель», мастер-классы по народным художественным промыслам, театрализованные представления петрушек, ярмарочные гуляния, ну и разумеется - хоровод «каравонным шагом».
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым