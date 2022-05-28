В России могут снова заняться созданием пассажирского сверхзвукового самолета

Помощник президента России Игорь Левитин в кулуарах суперфинала конкурса «Лидеры России» заявил, что в стране возможно построить пассажирский сверхзвуковой самолет. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Россия уже имела сверхзвуковой самолет, и никогда не мешает вновь заняться созданием машин. Левитин отметил, что когда-нибудь к этому придут.

Фото: kremlin.ru

В марте вице-премьер России Юрий Борисов рассказал, что власти страны обсуждают возможность производства минимум 10 самолетов Ту-214 в год на Казанском авиационном заводе им. С.П. Горбунова. По его словам, эти самолеты могут использовать «Аэрофлот», Red Wings и другие авиакомпании.



В начале апреля стало известно, что Объединенная авиастроительная корпорация запустила производство 20 самолетов Ту-214. Гендиректор ОАК Юрий Слюсарь объяснил, что эти авиалайнеры должны заменить иностранные Boeing и Airbus. Спустя еще пару дней сообщалось, что Объединенная авиастроительная корпорация намерена до 2030 года построить 70 самолетов Ту-214.

В апреле прошлого года в научно-производственном предприятии «Полет», входящем в «Ростех», заявили, что создадут улучшенную антенну для сверхзвуковых самолетов. Она должна увеличить надежность и дальность авиационной связи.



Дарья Акимова