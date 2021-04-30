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Для сверхзвуковых самолетов создадут улучшенную антенну в России

15:38, 30.04.2021
Для сверхзвуковых самолетов создадут улучшенную антенну в России
Фото: pixabay.com

Улучшенную антенну для сверхзвуковых самолетов создает научно-производственное предприятие «Полет», входящее в «Ростех». Об этом сообщает РИА Новости. Антенна должна увеличить надежность и дальность авиационной связи.

«На данный момент уже создан макет нового образца антенны с улучшенными аэродинамическими характеристиками и еще более устойчивого к воздействиям окружающей среды. Рассчитываем, что производство обновленных самолетных антенн начнется уже в этом году», — заявил разработчик антенны, ведущий конструктор НПП «Полет» Алексей Бакаев.

Антенну защищает от нагрева и других внешних воздействий радиопрозрачный обтекатель.

Также в подмосковной Дубне к ноябрю этого года построят первый в России завод по серийному производству беспилотников. Организатором выступит компания «Кронштадт».

Алексей Нечаев
ПромышленностьОПКОбщество
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