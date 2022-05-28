Правительство России внесло проект об исполнении бюджета за 2021 год в Госдуму
Правительство России внесло в Госдуму законопроект об исполнении федерального бюджета за 2021 год. Об этом сообщает «РИА Новости».
Документ доступен в электронной думской базе. Согласно ему, за 2021 год в казну страны поступило 25,286 трлн рублей, расходы составили 24,762 трлн рублей, профицит бюджета — более 524 млрд рублей.
По итогам января—апреля 2022 года доходы консолидированного бюджета Татарстана составили 144,5 млрд рублей. Прогнозный план на весь текущий год составляет 351,4 млрд рублей.
В январе в Минфине России сообщали, что за 2021 год профицит федерального бюджета России предварительно составил 514,7 млрд рублей. Доходов поступило на 25,3 трлн рублей. Расходы же составили 24,8 трлн рублей.
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