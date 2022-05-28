Правительство России внесло проект об исполнении бюджета за 2021 год в Госдуму

Фото: Максим Платонов (архив)

Правительство России внесло в Госдуму законопроект об исполнении федерального бюджета за 2021 год. Об этом сообщает «РИА Новости».

Документ доступен в электронной думской базе. Согласно ему, за 2021 год в казну страны поступило 25,286 трлн рублей, расходы составили 24,762 трлн рублей, профицит бюджета — более 524 млрд рублей.

Фото: wikipedia.org

По итогам января—апреля 2022 года доходы консолидированного бюджета Татарстана составили 144,5 млрд рублей. Прогнозный план на весь текущий год составляет 351,4 млрд рублей.



В январе в Минфине России сообщали, что за 2021 год профицит федерального бюджета России предварительно составил 514,7 млрд рублей. Доходов поступило на 25,3 трлн рублей. Расходы же составили 24,8 трлн рублей.



Дарья Акимова