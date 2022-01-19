Профицит федерального бюджета за 2021 год составил 514,7 млрд рублей

Фото: Анна Сейтумерова

За 2021 год профицит федерального бюджета России предварительно составил 514,7 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.

Доходов в бюджет поступило на сумму 25,3 трлн рублей, или 134,8% к общему объему доходов федерального бюджета. Расходы же составили 24,8 трлн рублей, или 115,1% к общему объему расходов, утвержденному федеральным законом, и 97,5% к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений.

Больше всего доходов в бюджет принесли поступления от Федеральной налоговой службы и Федеральной таможенной службы — около 15,9 трлн рублей и 7,2 трлн рублей соответственно. Другие федеральные органы направили 2,2 трлн рублей.

Фото: Анна Сейтумерова

Ранее министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что федеральный бюджет в прошлом году исполнен с профицитом 0,4% ВВП.

Дарья Акимова