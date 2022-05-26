Доходы консолидированного бюджета Татарстана составили 144,5 млрд рублей за январь—апрель 2022 года

Фото: Максим Платонов (архив)

По итогам января—апреля 2022 года доходы консолидированного бюджета Татарстана составили 144,5 млрд рублей. Прогнозный план на весь текущий год составляет 351,4 млрд рублей, следует из отчета об исполнении бюджета, опубликованного на сайте Минфина России.

Налоговые и неналоговые доходы составили 133,1 млрд рублей, налоги на прибыль, доходы — 91,7 млрд рублей, налог на товары, работы и услуги — 12,2 млрд, налог на совокупный доход 8,7 млрд, налог на имущество 14,5 млрд. Доход от штрафов, санкций, возмещения ущерба составляет 1,4 млрд рублей.



В марте сообщалось, что доходы консолидированного бюджета Татарстана по итогам января текущего года составили 17,6 млрд рублей. Тогда прогнозный план составлял 350,8 млрд рублей. Бюджет получил 228 млн рублей со штрафов, санкций, возмещения ущерба.



В конце апреля президент республики Рустам Минниханов на совещании финансовых, казначейских и налоговых органов РТ сообщил, что за I квартал 2022 года объем поступлений в консолидированный бюджет Татарстана составил 93,2 млрд рублей, из них собственные доходы — 85 млрд рублей.

Татьяна Леухина