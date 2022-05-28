Правительство России одобрило проект о создании благоприятных условий для переезда компаний в страну

Правительство России одобрило проект федерального закона о создании благоприятных условий для переезда компаний в страну. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Согласно тексту документа, проект закона направлен на создание благоприятных условий для переезда компаний в российскую юрисдикцию, а именно в специальные административные районы.

24 мая Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении внешнего управления для ушедших из России иностранных компаний. Основаниями для этого могут стать перебои снабжения потребителей, нарушение критически значимых цепочек, сокращение рабочих мест и другие причины. Проект распространяется на те компании, которые решили покинуть российский рынок без очевидных экономических причин, «основываясь на антироссийских настроениях в Европе и США».

Этот законопроект был внесен в Госдуму «Единой Россией» в апреле этого года. Тогда в партии отметили, что зарубежные собственники смогут возобновить свою работу в стране или продать пакет акций.

Дарья Акимова