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В Татарстане ребенок попал в больницу с разрывом почки после падения с лошади

08:44, 24.05.2022
В Татарстане ребенок попал в больницу с разрывом почки после падения с лошади
Фото: vk.com/drkb_kazan

В Детскую республиканскую клиническую больницу (ДРКБ) Татарстана обратились родители подростка, получившего травму при падении с лошади. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

Врачи провели компьютерную томографию. Выяснилось, что у ребенка разрыв почки. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане вечером 22 мая трехлетний ребенок облокотился на москитную сетку и выпал из окна. Его доставили в ДРКБ. Мальчик получил травмы живота, нижней части спины и таза. Медики оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Дарья Акимова
ОбществоМедицинаПроисшествия Татарстан

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