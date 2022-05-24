В Татарстане ребенок попал в больницу с разрывом почки после падения с лошади

В Детскую республиканскую клиническую больницу (ДРКБ) Татарстана обратились родители подростка, получившего травму при падении с лошади. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

Врачи провели компьютерную томографию. Выяснилось, что у ребенка разрыв почки. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане вечером 22 мая трехлетний ребенок облокотился на москитную сетку и выпал из окна. Его доставили в ДРКБ. Мальчик получил травмы живота, нижней части спины и таза. Медики оказали всю необходимую медицинскую помощь.



Дарья Акимова