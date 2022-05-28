«Дозор» Магдеева: жители Набережных Челнов заплатили 30 млн рублей за нарушение правил парковки

На нарушителей наложены штрафы на 30 миллионов

Ровно год назад в Набережных Челнах ввели систему «Дозор» для фотофиксации нарушителей парковки. За это время комплексы принесли в муниципальный бюджет более 30 млн рублей. Такими данными с «Реальным временем» поделились в пресс-службе исполкома города.

— Административная комиссия города с начала этого года рассмотрела 1 792 материала об административных правонарушениях, выявленных с применением специального технического средства, — рассказали в городской администрации.

Фото: realnoevremya.ru

Всего с момента введения системы рассмотрено 12 691 нарушение и наложено штрафов на сумму выше 30 млн рублей.

Вместе с этим увеличилось и количество программно-аппаратных комплексов. Если в начале действия системы по городу курсировал всего один, то сейчас их уже семь. Расширять их количество, пояснили в городской администрации, в ближайшее время не планируют.



По городу курсирует автомобиль с камерой

Система «Дозор» представляет собой автомобиль с установленным на нем аппаратным комплексом, фиксирующим нарушения ПДД.

Фото: Максим Платонов

Устройство фотографирует машины, припаркованные с нарушениями: в зеленой зоне, на детских площадках, хозяйственных площадках, расположенных на придомовой территории. Особенностью является то, что нарушения возможно фиксировать сразу с двух сторон.



На всех владельцев автомобилей, припаркованных не по правилам, выписываются штрафы. Исходя из данных, предоставленных «Реальному времени», их средний размер составляет 2 363 рубля.

Артем Гафаров