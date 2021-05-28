В Челнах ввели систему «Дозор» для фотофиксации автохамов

Фото: Инна Серова

В Набережных Челнах ввели новую систему «Дозор» для фотофиксации неправильно припаркованных автомобилей. По дворам города будет ездить автомобиль, на котором установлен специальный аппаратный комплекс, фиксирующий нарушения.

Устройство фиксирует машины, припаркованные в зеленой зоне, на детских площадках, хозяйственных площадках, расположенных на придомовой территории. Оно может фиксировать нарушения сразу с двух сторон, а также работать в сумерках и ночью, рассказала начальник отдела, заместитель председателя административной комиссии Айзира Хамзина.

Собственников транспортных средств будут привлекать к административной ответственности согласно ст. 2.6.1 КоАП. Постановления выносятся без составления протокола, номера начинаются с букв БЛ. На обратной стороне размещена фотография нарушения с указанием даты и времени фиксации, а также данные специального технического средства, сообщает исполком Набережных Челнов.

Оплачивать штрафы нужно в течение 60 дней со дня вступления постановления. Оплатить штраф можно на сайте государственных услуг Татарстана.

В конце декабря в Казани начали тестировать стационарные комплексы фиксации нарушений с закрытием и снятием госномеров. За три месяца они помогли выписать всего восемь штрафов за неоплаченную парковку.



Ольга Плешкова