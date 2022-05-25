В казанском Кремле рассказали о подготовке к празднованию «Каравона-2022»

Фото: Максим Платонов (архив)

В этом году 28 мая в селе Никольское Лаишевского района Татарстана пройдет русский народный праздник «Каравон». Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова рассказала, что Рустам Минниханов по традиции планирует принять участие в праздновании.

По ее словам, с каждым годом увеличивается число фольклорных коллективов, принимающих участие в «Каравоне». Если в первые годы возрождения этого формата, в празднике участвовали только семь коллективов, то в прошлом году приехали больше 160 коллективов. Три года назад мероприятие посетили более 25 тысяч гостей. В 2020 году праздник проходил онлайн-формате, тогда зафиксировали порядка 680 тысяч зрителей со всей России и других стран.

Галимова отметила, что в этом году «Каравон» планируется как значимое и масштабное мероприятие. Помимо праздника, в тот же день Минниханов посетит некоторые социальные учреждения Лаищевского района, в том числе здание дома культуры в селе Никольское после капитального ремонта.

Фото: Максим Платонов (архив)

В прошлом году «Каравон» отмечали 22 мая. Гости могли увидеть русские народные игры, мастер-классы по народным художественным промыслам, театрализованные представления петрушек, ярмарочные гуляния, ну и разумеется — хоровод «каравонным шагом».

Дарья Акимова