В Казани изменили маршрут благотворительного велозаезда

Фото: Ирина Анисимова (архив)

В Казани изменили маршрут сегодняшнего благотворительного велозаезда и сократили его протяженность. Причиной стали неблагоприятные погодные условия, сообщили в мэрии города.



Планировалось, что участники проедут 30 км от Савиновского парка вдоль Казанки до Голубых озер. Однако Большая часть дорог — грунтовые, и в случае дождя по ним будет сложно проехать. Маршрут сократится до 11 км.

Старт мероприятия запланирован на 11.00 рядом с Савиновским парком. Велосипедисты отправятся в Русско-Немецкую Швейцарию, а оттуда — до набережной у экстрим-парка «Урам».

Фото: Максим Платонов (архив)

Собранные на заезде средства пойдут на сбор и ремонт велосипедов для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Маргарита Головатенко