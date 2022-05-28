В Казани изменили маршрут благотворительного велозаезда
В Казани изменили маршрут сегодняшнего благотворительного велозаезда и сократили его протяженность. Причиной стали неблагоприятные погодные условия, сообщили в мэрии города.
Планировалось, что участники проедут 30 км от Савиновского парка вдоль Казанки до Голубых озер. Однако Большая часть дорог — грунтовые, и в случае дождя по ним будет сложно проехать. Маршрут сократится до 11 км.
Старт мероприятия запланирован на 11.00 рядом с Савиновским парком. Велосипедисты отправятся в Русско-Немецкую Швейцарию, а оттуда — до набережной у экстрим-парка «Урам».
Собранные на заезде средства пойдут на сбор и ремонт велосипедов для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
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