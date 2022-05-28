В Татарстане проведут капитальный ремонт сетей газопотребления стоимостью 9,4 млн рублей

В населенных пунктах Татарстана проведут капитальный ремонт сетей газопотребления стоимостью 9,4 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Подрядчик обязуется провести новый газопровод с условием защиты его надземной части от атмосферной коррозии и произвести замену его вентиляции.

Срок выполнения работ начинается с момента заключения контракта до 1 декабря этого года. Они должны пройти по адресам:

котельная МБУ СДК и Спорткомплекс, село Старая Салаусь, Балтасинский район;

котельная МБОУ Чарлинская СОШ, село Чарли, Кукморский район;

котельная МБУ СДК, село Зеленая Роща, Лениногорский район;

котельная МБДО детский сад, село Старый Иштеряк, Лениногорский район;

котельная МБУ СОШ, село Егоркино, Нурлатский район;

котельная МБОУ СОШ, поселок Новотроицк, Тукаевский район.

Подать заявку можно до 14 июня, итоги подведут 17 июня.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

24 мая стало известно, что «Главное управление инженерных сетей Татарстана» объявило тендер на реконструкцию и строительство систем водоснабжения в населенных пунктах республики за 109 млн рублей. Источником финансирования выступает региональный бюджет, сообщается на сайте госзакупок. Подрядчику необходимо провести сети водоснабжения, установить водонапорные башни, а также построить новые скважины, насосные станции и резервуары.

Максим Кокунин