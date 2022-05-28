В Татарстане проведут капитальный ремонт сетей газопотребления стоимостью 9,4 млн рублей
В населенных пунктах Татарстана проведут капитальный ремонт сетей газопотребления стоимостью 9,4 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.
Подрядчик обязуется провести новый газопровод с условием защиты его надземной части от атмосферной коррозии и произвести замену его вентиляции.
Срок выполнения работ начинается с момента заключения контракта до 1 декабря этого года. Они должны пройти по адресам:
- котельная МБУ СДК и Спорткомплекс, село Старая Салаусь, Балтасинский район;
- котельная МБОУ Чарлинская СОШ, село Чарли, Кукморский район;
- котельная МБУ СДК, село Зеленая Роща, Лениногорский район;
- котельная МБДО детский сад, село Старый Иштеряк, Лениногорский район;
- котельная МБУ СОШ, село Егоркино, Нурлатский район;
- котельная МБОУ СОШ, поселок Новотроицк, Тукаевский район.
Подать заявку можно до 14 июня, итоги подведут 17 июня.
24 мая стало известно, что «Главное управление инженерных сетей Татарстана» объявило тендер на реконструкцию и строительство систем водоснабжения в населенных пунктах республики за 109 млн рублей. Источником финансирования выступает региональный бюджет, сообщается на сайте госзакупок. Подрядчику необходимо провести сети водоснабжения, установить водонапорные башни, а также построить новые скважины, насосные станции и резервуары.
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