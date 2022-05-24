На строительство и реконструкцию систем водоснабжения в населенных пунктах Татарстана выделят 109 млн рублей

«Главное управление инженерных сетей Татарстана» объявило тендер на реконструкцию и строительство систем водоснабжения в населенных пунктах республики за 109 млн рублей. Источником финансирования выступает региональный бюджет, сообщается на сайте госзакупок.

Подрядчику необходимо провести сети водоснабжения, установить водонапорные башни, а также создать новые скважины, насосные станции и резервуары. Работы будут проводиться по адресам:

Высокогорский район — строительство сетей водоснабжения в селе Бимери;

Елабужский район — строительство сетей в селе Костенеево;

Менделеевский район — реконструкция сетей в деревне Татарские Челны;

Муслюмовский район — строительство водовода от родника из села Варяш-Баш до села Муслюмово;

Нурлатский район — реконструкция сетей водоснабжения в селе Н. Амзя, а также строительство в деревне Бутаиха;

Пестречинский район — строительство сетей в деревне Званка;

Рыбно-Слободский район — строительство сетей в селе Верхний Тимерлек и деревне Малый Атмас;

Сабинский район — реконструкция систем водоснабжения в селе Куюк.

Работы необходимо выполнить с даты заключения контракта не позднее 1 декабря этого года в соответствии с проектно-сметной документацией. Подать заявку на участие в тендере можно до 8 июня, итоги подведут 10 июня.

Фото: kt.tatarstan.ru

2 февраля стало известно, что в Татарстане продолжат работу по обеспечению населенных пунктов системами водоснабжения и водоотведения. На разработку проектов планировки и межевания территорий для их размещения готовы направить 56 миллионов рублей из республиканского бюджета. За эту сумму подрядчик обязуется предоставить требуемую документацию для четырех линейных объектов на территории Татарстана:

Системы водоснабжения, водоотведения и газоснабжения территорий, прилегающих к трассе Казань — Зеленодольск («Большой Зеленодольск»); системы водоснабжения, водоотведения и дождевой канализации на территории Казани и Лаишевского района (Лаишевский узел); сетей хозяйственно-бытовой канализации в деревне Куюки Богородского сельского поселения Пестречинского района; подземного источника водоснабжения водозабора «Столбищенский» производительностью 90 тыс. кубометров в сутки в Лаишевском районе.

Максим Кокунин