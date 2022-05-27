Из Казани возобновляются рейсы в турецкий Даламан

Из Казани возобновляются рейсы турецкий Даламан по программе чартерных туристических рейсов Turkish Airlines, сообщает пресс-служба казанского аэропорта.



Перевозчик приступил к рейсам 27 мая. Их выполняют на 194-местных воздушных судах семейства Airbus. Самолеты вылетают три раза в неделю по вторникам, пятницам и воскресеньям по графику:

вылет из Казани в 03.10, прибытие в Даламан в 08.00;

обратный рейс вылетает в 08:55 с посадкой в международном аэропорту «Казань» в 14.10.

В настоящее время ведется работа над увеличением числа рейсов, уточнили в пресс-службе аэропорта.

Фото: realnoevremya.ru

В мае Turkish Airlines начала выполнять чартерные туристические рейсы из Казани в Анталью. Полеты осуществляются на авиалайнерах Airbus A321 и Boeing 737-800 вместимостью от 180 до 200 кресел. Вылеты выполняются два раза в сутки семь дней в неделю: в 02.30 и 15.10.

Подробнее о том, как турецкая авиакомпания впервые запустила чартерную программу из Казани в Анталью, не оставив «места» конкурентам — в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко