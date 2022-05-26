УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань» в четвертом матче серии за 3-е место Единой лиги ВТБ

Фото: БК УНИКС

Казанский УНИКС обыграл краснодарский «Локомотив-Кубань» в четвертом матче серии за 3-е место Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась в Краснодаре и завершилась со счетом 73:94 (18:14, 18:33, 19:30, 18:17) в пользу гостей.

Таким образом, счет в серии составил 3:1 в пользу казанской команды. Наиболее результативным игроком в составе УНИКСа стал Марио Хезонья, который набрал 15 очков. Также отличились Лоренцо Браун (14), Артем Комолов и Джерон Джонсон (по 12 очков).

Напомним, первый матч серии завершился победой УНИКСа. Затем казанская команда уступила сопернику со счетом 81:94. Третий матч вновь завершился победой клуба из столицы Татарстана. В нем самым результативным игроком стал Тони Джекири, набравший 19 очков.



Диана Жиленкова