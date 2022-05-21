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УНИКС проиграл «Локомотиву-Кубань» во втором матче серии за 3-е место Единой лиги ВТБ

16:52, 21.05.2022
УНИКС проиграл «Локомотиву-Кубань» во втором матче серии за 3-е место Единой лиги ВТБ
Фото: vk.com/unicsbasket

«УНИКС» проиграл «Локомотиву-Кубань» во втором матче серии за 3-е место Единой лиги ВТБ. Встреча в Казани завершилась со счетом 81:94 (26:19, 22:24, 17:23, 16:28).

Счет в серии до трех побед стал 1-1. Третий матч состоится 24 мая в Краснодаре.

В четверг УНИКС в Казани обыграл «Локомотив-Кубань» в первом матче. Итоговый счет игры — 90:75.

Татьяна Леухина
СпортБаскетбол Татарстан

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