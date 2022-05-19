УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань» в первой встрече серии за третье место
Казанский УНИКС на своем паркете обыграл краснодарский «Локомотив-Кубань» в первом матче серии за бронзовые медали в Единой лиге ВТБ. Итоговый счет игры — 90:75. Серия длится до трех побед.
Самым результативным игроком встречи стал хорватский форвард казанцев Марио Хезоня — на его счету 36 очков, 12 подборов; 5 передач; 2 перехвата. Среди других лидеров по результативным действиям:
- Лоренцо Браун (15 очков; 5 подборов; 7 передач; 1 перехват)
- Артём Комолов (15 очков; 1 подбор; 1 передача; 1 перехват)
Следующий матч серии пройдет также на паркете казанского «Баскет Холла» 21 мая. Начало — в 14.30 по московскому времени.
Справка
УНИКС (Казань) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 90:75 (23:20, 23:23, 25:21, 19:11)
«Баскет-Холл» Казань
Единая лига ВТБ, матч за 3-е место
УНИКС: Хезонья (36), Комолов, Браун (оба — 15)
«Локомотив-Кубань»: Мотли (27), Барфорд (19), Макколлум (9)
Счет в серии: 1-0
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