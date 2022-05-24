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УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань» в третьем матче серии за 3-е место Единой лиги ВТБ

21:59, 24.05.2022
УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань» в третьем матче серии за 3-е место Единой лиги ВТБ
Фото: БК УНИКС

Казанский УНИКС обыграл краснодарский «Локомотив-Кубань» в третьем матче серии за 3-е место Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась в Краснодаре и завершилась со счетом 93:87 в пользу гостей.

Таким образом, счет в серии составил 2:1 в пользу УНИКСа.

Во втором матче серии за 3-е место Единой лиги ВТБ «УНИКС» уступил «Локомотиву-Кубань» со счетом 81:94. Первый же матч завершился победой казанского клуба.

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Диана Жиленкова
Спорт Татарстан

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