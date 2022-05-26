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В Белгородской области запретят въезд в село Журавлевка из-за обстрелов со стороны Украины

20:42, 26.05.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
В Белгородской области запретят въезд в село Журавлевка из-за обстрелов со стороны Украины
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Власти Белгородской области установят запрет на въезд в село Журавлевка после обстрелов населенного пункта со стороны Украины. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

— Как еще уберечь жителей? Требование мое — обеспечить полный запрет на посещение этой территории. Угроза жизни она явная, — приводит его слова ТАСС.

Фото: pixabay.com

Гладков добавил, что сегодня пострадала еще одна женщина. Ее не смогли отправить в больницу из-за крайне тяжелого состояния.

Вчера при обстреле Журавлевки пострадал молодой человек, который получил глубокое осколочное ранение. Также повредились 10 домовладений. Следственный комитет России намерен установить лица, причастные к атаке.

«Реальное время» продолжает следить за развитием событий. Вся важная информация — в специальном сюжете интернет-газеты.

Диана Жиленкова
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