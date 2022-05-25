Следком установит лица, причастные к обстрелу села Журавлевка в Белгородской области
Сотрудники Следственного комитета России зафиксируют данные об обстреле села Журавлевка Белгородской области со стороны Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Также в Следкоме сообщили о намерении установить представителей украинских вооруженных формирований, которые причастны к данному преступлению. Их привлекут к уголовной ответственности, сообщает ТАСС.
Обстрел Журавлевки произошел сегодня. Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, в результате атаки пострадал один человек — он получил глубокое осколочное ранение. Кроме того, повредились 10 домовладений.
На прошлой неделе ведомство установило личности еще двоих украинских военных, которые отдавали приказы о применении артиллерии по гражданским объектам Донбасса. Например, один из них — заместитель командира 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Александр Зуев.
«Реальное время» продолжает следить за развитием событий. Вся важная информация — в специальном сюжете интернет-газеты.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым