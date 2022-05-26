Решить проблему «телефонного терроризма» можно, объединив усилия с западными странами — эксперт

В последнее время возобновились волны сообщений о «минированиях», поступающих в образовательные учреждения, торговые центры, суды и другие социальные объекты. Решить проблему «телефонного терроризма» можно, объединив усилия с западными странами, которые сейчас отдаляются от России, рассказал в интервью «Реальному времени» генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.



По его словам, сдвиги по этому вопросу могут быть лишь в том случае, если Россия выйдет на сотрудничество с зарубежными странами.

— Тогда мы сможем сконцентрировать на решении этой проблемы интеллект не только российских служб, но и западных, — считает эксперт.

Михайлов обратил внимание, что такие сообщения, как правило, направлены на Россию. В других странах подобные угрозы тоже есть, но не в таком количестве:

— Если мы сможем в едином блоке увязать всех провайдеров, всех владельцев соответствующих сервисов, с помощью которых можно все эти вещи предотвращать. Тогда это можно будет решить.

Фото: politrussia.com

Только в Казани эвакуация школ и их обследование спасателями в связи с угрозами проходит чуть ли не каждую неделю. На этой неделе сообщения сразу в несколько школ поступили в понедельник 23 мая, а на прошлой — в понедельник и среду, 16 и 18 мая. На днях был эвакуирован даже Верховный суд Татарстана.

О том, насколько реальную угрозу несут «минирования», правильно ли реагируют правоохранители, скольких «информаторов» находят, можно ли все-таки расслабиться и причем здесь искусственный интеллект — читайте в интервью генерал-майора ФСБ в отставке Александра Михайлова с «Реальным временем».

Маргарита Головатенко