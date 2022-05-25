В Казани с 26 мая по 30 сентября ограничат движение по улице Энергетиков

Фото: Ринат Назметдинов

В Казани из-за ремонта дороги частично ограничат движение автомобилей по улице Энергетиков. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Отмечается, что работы будут проходить поэтапно. Так, с 26 мая по 30 сентября будет ограничено движение транспорта на участке ул. Энергетиков от ул. Серова до ул. Соловецких Юнг. С 15 августа по 30 сентября будет закрыт участок от ул. Соловецких Юнг до дома №10а по ул. Энергетиков.

Фото: kzn.ru

Как выяснило «Реальное время», в этом году ямочный ремонт затронет порядка 40 улиц в Казани. Среди них: Курская (выезд на Шуртыгина), Каспийская, Мамадышский тракт (съезд с развязки), Журналистов, Завойского, Старательный переулок (Вознесенское), Парковая, проезд Закиева — Сахарова, Нардуган, дорога от ул. Кутуя до пр. Победы, Родины, Космонавтов, путепровод по ул. Фучика, пр. Камалеева, Зорге и другие.

В целом за этот год в Казани ямочный ремонт проведут на дорогах общей площадью 35 тыс. кв. м — на эти цели предусмотрено 97 млн рублей.



Максим Кокунин