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В Казани до конца года ограничат движение по улице Бурхана Шахиди

13:32, 20.04.2022 1
В Казани до конца года ограничат движение по улице Бурхана Шахиди
Фото: realnoevremya.ru

В Казани до конца года ограничат движение по улице Бурхана Шахиди из-за ремонта трамвайных путей. Об этом сообщили в мэрии города.

Так, с 21 апреля по 30 декабря на ул. Бурхана Шахиди возле дома №28 будут перекрыты крайние левые полосы на проезжей части в обоих направлениях движения. Автовладельцев призвали следовать требованиям временных дорожных знаков.

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

В эту пятницу, 22 апреля, в Казани ограничат движение на улице Кремлевской. В этот день в городе пройдет 80-я легкоатлетическая эстафета. С 12.00 до 17.00 полностью перекроют движение автомобилей по ул. Кремлевской на участке от улицы Профессора Нужина до площади Первого мая. Недоступен для движения будет и проезд Шейнкмана в Казанском кремле, сообщается на сайте мэрии столицы Татарстана.

Максим Кокунин
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 20 апр
    Обновленные тармвайные пути, если постепенно по всему городу будут, то вообще отлично.
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