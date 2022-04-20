В Казани до конца года ограничат движение по улице Бурхана Шахиди

В Казани до конца года ограничат движение по улице Бурхана Шахиди из-за ремонта трамвайных путей. Об этом сообщили в мэрии города.

Так, с 21 апреля по 30 декабря на ул. Бурхана Шахиди возле дома №28 будут перекрыты крайние левые полосы на проезжей части в обоих направлениях движения. Автовладельцев призвали следовать требованиям временных дорожных знаков.

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

В эту пятницу, 22 апреля, в Казани ограничат движение на улице Кремлевской. В этот день в городе пройдет 80-я легкоатлетическая эстафета. С 12.00 до 17.00 полностью перекроют движение автомобилей по ул. Кремлевской на участке от улицы Профессора Нужина до площади Первого мая. Недоступен для движения будет и проезд Шейнкмана в Казанском кремле, сообщается на сайте мэрии столицы Татарстана.

Максим Кокунин