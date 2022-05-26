В Татарстане за сутки зарегистрировали 142 новых случая COVID-19

В Татарстане за последние сутки зарегистрировали 142 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.



Всего на 26 мая в регионе выявлено 149 440 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 144 570 человек, в том числе 196 за минувшие сутки. Умерли за весь период 1 995 человек, за последние сутки — ни одного человека.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Накануне сообщалось, что в республике выявили 147 новых случаев заражения коронавирусом. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире на сегодня читайте в подборке «Реального времени».



Дарья Акимова