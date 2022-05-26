Главное о коронавирусе на 26 мая: в Петербурге отменили масочный режим, а в Пермском крае думают над этим

Владельцам рекламных конструкций продлили отсрочку платежей из-за COVID-19



В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 142 новых случая COVID-19. Всего на 26 мая в республике зарегистрировано 149 440 случаев заражения коронавирусом. Выздоровело за весь период 144 570 человек, в том числе 196 за минувшие сутки. Умерли за весь период 1 995 человек.

В Казани владельцам рекламных конструкций продлили предоставление отсрочки платежей по договорам на установку и эксплуатацию объектов на территории города за I, II, III, IV кварталы 2022 года. Отсрочка связана с тем, что отрасль наружной рекламы стала одной из наиболее пострадавших во время пандемии коронавируса. По документу, оплата будет осуществляться по следующему графику: до 30 апреля 2023 года — 30%, до 31 мая 2023 года — 20%.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

В регионы России отправят 6 млн доз вакцины «Конвасел» после регистрации цены



За последние сутки в России выявили 4 700 новых случаев коронавируса, выздоровели 6 455 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 310 673 человек, а выздоровевших — до 17 713 532 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 91 россиянина. За весь период в России от коронавируса умерли 378 700 человек.



За последние сутки в России проведено более 166 тысяч тестов на коронавирус.

Вакцина против коронавируса «Спутник V» показала высокую защиту против «Омикрона» по результатам исследования Института Спалланцани в Италии. «Спутник V» продемонстрировала более высокий титр вируснейтрализующих антител к «омикрону» по сравнению с двумя уколами вакцины Pfizer (в 2,1 раза выше в целом и 2,6 раза выше — через три месяца после вакцинации).

Проведение Единого государственного экзамена в Петербурге в этом году пройдет в условиях отмены некоторых антиковидных ограничений. Если ранее экзаменуемые рассаживались за парты зигзагообразно, то теперь допускается свободная рассадка. Кроме этого больше не действует требование по закреплению за каждым классом отдельного учебного кабинета. Остальные требования остались неизменными. Среди них — составление графиков явки экзаменуемых, дезинфекция помещений, гигиеническая обработка рук и помещений и другие.



Фото: realnoevremya.ru

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что регистрация предельной цены вакцины против коронавируса «Конвасэл» ожидается со дня на день, уже есть 6 миллионов доз препарата. 28 марта эта вакцина была отправлена в Минздрав и ФАС для регистрации цены. Она отметила, что вакцина эффективна, производители из Индии и других стран готовы купить лицензию и производить ее под своими названиями.

В Пермском крае могут отменить масочный режим. Губернатор Дмитрий Махонин отметил, что оставшиеся ограничительные меры могут снять в ближайшие дни, идут обсуждения с эпидемиологами.

Руководитель федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова высказала мнение, что коронавирус время от времени будет проявляться. По ее словам, ситуацию прогнозировать трудно, так как некоторые инфекции, которые были распространены в 70-е годы прошлого века, возвращаются.

Фото: fmba.gov.ru

Власти Республики Марий Эл до 1 июля продлили режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса. Соответствующие изменения внесены в указ врио главы региона. В Марий Эл по-прежнему остаются под запретом публичные, зрелищные, развлекательные и иные массовые мероприятия с очным присутствием граждан. С 9 марта власти республики отменили QR-коды и обязательную самоизоляцию для пожилых в условиях улучшения эпидемиологической ситуации в регионе.

Масочный режим в Санкт-Петербурге станет рекомендательным с 27 мая. Отмечается, что, кроме того, отменяется ограничение по максимально допустимой численности посетителей массовых мероприятий.

Борис Джонсон извинился за вечеринки в локдаун



В мире коронавирусом нового типа на 10.00 (мск) заразились 527 393 775 человек, 6 283 226 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (83 718 160). На второй строчке — Индия (43 144 820), на третьей — Бразилия (30 851 191), на четвертой — Франция (29 605 758), на пятой — Великобритания (22 462 129).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 003 783). За ними следуют Бразилия (666 261), Индия (524 525), Россия (370 972, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (324 768).

Власти Германии на фоне снижения уровня заболеваемости коронавирусом планируют смягчить правила въезда в страну с 1 июня на летний период. Приостанавливается действие правила 3G (согласно которому доступ во многие отрасли предоставляется только привитым западными вакцинами, переболевшим и имеющим отрицательные результаты теста на коронавирус) при въезде до конца августа.

Фото: realnoevremya.ru

КНДР за сутки зарегистрировала более 105 тысяч новых пациентов с высокой температурой, при этом нет ни одного умершего, всего заболели более 3,17 миллиона человек. Число больных, у которых была зафиксирована повышенная температура с конца апреля по 25 мая, составляет более 3,17 миллиона человек, из них 2,98 миллиона человек (91,4%) уже выздоровели, а 271 тысяча человек все еще проходит лечение.

Заболеваемость в КНДР тем, что власти называют лихорадкой, идет на спад, третий день в стране не фиксируются смертельные случаи. Мировые эксперты считают, что данная болезнь представляет собой COVID-19. Агентство Yonhap со своей стороны подчеркивает, что северокорейские СМИ, вероятно, используют такие формулировки, как «пациенты с высокой температурой», поскольку в КНДР недостаточно оборудования для выявления коронавирусной инфекции.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вновь извинился за вечеринки на Даунинг-стрит во время локдауна. Он принес извинения парламенту за собрание на ланч в свой день рождения 19 июня 2020 года. Он упомянул, что уже заплатил за это штраф. Джонсон также извинился перед сотрудникам служб безопасности и клининга, о ненадлежащем обращении с которыми упомянула в своем отчете госслужащая Сью Грей. В своем докладе она повторила выводы отчета от 31 января, в частности о том, что некоторые из собраний на Даунинг-стрит нарушали правила локдауна и их не следовало проводить.

Фото: wikimedia.org / UK Prime Minister

В мире более 3,7 млн человек заразились коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю, более 9 тысяч умерли. Число случаев заражения сократилось на 3% по сравнению с предшествующими семью днями, а число летальных исходов — на 11%. На минувшей неделе, с 16 по 22 мая, продолжилась тенденция к снижению числа новых случаев COVID-19 после пиковых значений января. Заболеваемость уменьшилась на 3%, а смертность снизилась на 11%. В ВОЗ поступили сообщения о заражении 3 721 079 человек и о 9 440 летальных исходах.

Маргарита Головатенко