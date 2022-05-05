Улица Рашита Салахова появится в Приволжском районе Казани
В Приволжском районе Казани появится улица Рашита Салахова. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
Новая улица будет расположена на территории Военного городка-33, находящегося рядом с Фермским шоссе. Свое название она получила в честь советского и российского юриста, председателя Арбитражного суда Татарстана в отставке Рашита Салахова.
Сегодня также стало известно, что в Авиастроительном районе Казани появится новый жилой массив. Он получил название «Рассвет».
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