Улица Рашита Салахова появится в Приволжском районе Казани

Фото: Максим Платонов

В Приволжском районе Казани появится улица Рашита Салахова. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Новая улица будет расположена на территории Военного городка-33, находящегося рядом с Фермским шоссе. Свое название она получила в честь советского и российского юриста, председателя Арбитражного суда Татарстана в отставке Рашита Салахова.

скриншот: постановление исполкома Казани

Сегодня также стало известно, что в Авиастроительном районе Казани появится новый жилой массив. Он получил название «Рассвет».



Дарья Акимова