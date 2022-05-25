Власти США разрешили оплачивать налоги, сборы и пошлины в России до 30 сентября
Власти США временно разрешили совершать финансовые операции для уплаты налогов, сборов и импортных пошлин в России. Об этом говорится в генеральной лицензии, выпущенной американским Министерством финансов.
Данная мера будет действовать до 30 сентября 2022 года. Она распространяется как на физические, так и юридические лица. Финансовые операции можно совершать при условии, что они необходимы для деятельности на российской территории, передает «РИА Новости».
В апреле правительство США ввело полные блокирующие санкции в отношении Сбербанка и «Альфа-банка». Однако было сделано исключение, позволяющее оплачивать поставки энергоносителей из России. Также был введен запрет на новые инвестиции в российскую экономику.
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