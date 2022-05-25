Правительство России разрешило поставки газа с «Ямал СПГ» в адрес Gazprom Marketing & Trading Singapore

Правительство России разрешило осуществлять поставки сжиженного природного газа с «Ямал СПГ» в пользу Gazprom Marketing & Trading Singapore. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

— Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 90 календарных дней, — говорится в тексте документа, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Фото: ru.wikipedia.org

Две недели назад правительство России утвердило перечень иностранных компаний для специальных экономических мер. Помимо Gazprom Marketing & Trading Singapore, в список также вошли Gazprom Germania GmbH, IMUK AG, Wingas GmbH и другие.

В этом же месяце президент России Владимир Путин подписал указ об ответных экономических мерах страны в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств. Например, документом запрещается совершать сделки и исполнять обязательства перед зарубежными физическими и юридическими лицами, попавшими под ответные меры.

Диана Жиленкова