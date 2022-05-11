Правительство России утвердило перечень иностранных компаний для специальных экономических мер

Правительство России утвердило перечень юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, специальные экономические меры затрагивают Gazprom Germania GmbH и Gazprom NGV Europe GmbH. Также в список вошли WIEE Hungary Kft и WIEE Bulgaria EOOD, IMUK AG, Wingas GmbH, Industriekraftwerk Greifswald GmbH и другие. Всего в документе указано 31 юрлицо.

Фото: скриншот документа

На прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал указ об ответных экономических мерах страны в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств. Например, документом запрещается совершать сделки и исполнять обязательства перед зарубежными физическими и юридическими лицами, попавшими под ответные меры.

Диана Жиленкова