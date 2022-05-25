В Челнах водитель манипулятора погиб от удара током

Фото: прокуратура Татарстана

В Набережных Челнах 25 мая водитель манипулятора на базе автомобиля КАМАЗ погиб от удара током, об сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Инцидент произошел около 14.00 по адресу: Ремонтный проезд, д. 7. По предварительным данным, во время производства работ стрела манипулятора задела высоковольтные провода. Мужчина 1988 года рождения получил разряд током и погиб на месте.

По факту случившегося организована доследственная проверка, ее ход и результаты контролирует городская прокуратура.

Фото: прокуратура Татарстана

17 апреля на строительной площадке по улице Х. Такташ в Казани 20-летний строитель погиб от удара током, когда работал «болгаркой». Тогда следственные органы СК России по республике возбудили дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека (по ч. 2 ст. 216 УК РФ).

Маргарита Головатенко