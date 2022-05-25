Минэкологии Татарстана: площадь свалки поребриков на пляже в Казани составляет более 800 кв.м.

В Минэкологии подтвердили наличие свалки отходов бортовых камней, брусчатки, булыжных камней на пляже «Локомотив» в Казани. Об этом сообщили «Реальному времени» в ведомстве.

Сегодня после жалоб жителей экологи выехали на место происшествия. Сейчас сделали запрос в Россреестр для уточнения собственника земельного участка. Общая площадь складирования отходов — 898 кв.м. в объеме 1285 куб.м.



Фото: скриншот видео

О свалке поребриков сообщила местная жительница. Она назвала это безобразием и потребовала убрать ее.



Пляж «Локомотив» попал в перечень разрешенных для купания мест в этом году. В управлении Роспотребнадзора по РТ уточнили, что готовность пляжей к летнему периоду должна быть обеспечена не позднее 1 июня.

Татьяна Леухина