На казанском пляже «Локомотив» обнаружили свалку поребриков

На казанском пляже «Локомотив» обнаружили свалку поребриков. Об этом сообщается в городских соцсетях.

Местная жительница пожаловалась на гору бордюров, в беспорядке валяющихся на берегу. Она назвала это безобразием и потребовала убрать свалку.

В конце апреля в поселке Торфяное Советского района Казани экологи обнаружили незаконную свалку. Площадь захламленной территории составила 835 «квадратов», объем — 360 кубометров. В адрес администрации района направили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и ликвидации незаконной свалки.



Дарья Акимова