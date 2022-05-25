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На казанском пляже «Локомотив» обнаружили свалку поребриков

07:32, 25.05.2022
На казанском пляже «Локомотив» обнаружили свалку поребриков
Фото: t.me/vkazani

На казанском пляже «Локомотив» обнаружили свалку поребриков. Об этом сообщается в городских соцсетях.

Местная жительница пожаловалась на гору бордюров, в беспорядке валяющихся на берегу. Она назвала это безобразием и потребовала убрать свалку.

В конце апреля в поселке Торфяное Советского района Казани экологи обнаружили незаконную свалку. Площадь захламленной территории составила 835 «квадратов», объем — 360 кубометров. В адрес администрации района направили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и ликвидации незаконной свалки.

Дарья Акимова
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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