С июня начнут курсировать поезда из Алматы в Казань

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

С июня возобновится движение поездов из Алматы в Казань, а также из Караганды в Омск и Самару. Об этом сообщила пресс-служба национального железнодорожного оператора «Казахстан Темир Жолы» (КТЖ).

Поезд сообщением Алматы-2 — Казань будет выезжать по понедельникам из Алматы, по четвергам — из Казани. Первый поезд выдвинется из Алматы 6 июня, из Казани — 9 июня.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Поезд сообщением Караганда — Омск будет выезжать по вторникам и пятницам из казахстанского города, по средам и субботам — из российского. Первый поезд выйдет из Караганды 3 июня, а из Омска — 4 июня.

С 1 августа поезд из Караганды в Самару будет ходить туда и обратно по нечетным числам.

С 11 апреля Казахстан снял ограничения по пересечению границы с Россией в сухопутных пунктах пропуска. 30 марта Россия сняла ограничения на въезд граждан Казахстана в Россию и на выезд граждан России в Казахстан через сухопутный участок российско-казахстанской границы. С 20 апреля начал курсировать поезд из Атырау в Астрахань и обратно.

Татьяна Леухина